В Криму стався вибух на АЗС, постраждали чотири людини

Вчора ввечері у Криму внаслідок вибуху газоповітряної суміші в автомобілі постраждало чотири людини. Подія трапилася на автозаправному комплексі Керчі.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Як повідомляється, в неділю о 21:52 на заправці АТАН вибухнула газоповітряна суміш у легковому автомобілі. У результаті чого двоє чоловіків та двоє жінок отримали опіки різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога. Однак не уточнюється що стало причиною вибуху, та у який момент.

Нагадаємо, вчора стався потужний вибух в житловому будинку на Позняках.

Станом на ранок 22 червня стало відомо про 5 постраждалих та трьох загиблих в результаті вибуху в будинку на Позняках в Києві.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Станиці Луганській стався вибух невстановленого пристрою, внаслідок чого загинули дві людини.