В Крыму снова проходят обыски у крымских татар

В оккупированном Крыму проходят очередные обыски у крымских татар. Об этом сообщил в Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

Адвокат сообщил, что обыски проходят в семье крымскотатарского предпринимателя и его родителей.

"В пгт Зуя (Белогорский район, - ред.) сегодня неспокойно. С раннего утра в доме местного предпринимателя, крымского татарина обыск", - написал Мамбетов.

Напомним, 14 июня российские силовики проводили обыск в доме крымских татарт в селе Красновка Симферопольского района, по итогам которых был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев.

До этого, на административной границе с оккупированным Крымом российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву.

Также обыски были и 10 июня в Крыму. Тогда в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Как писало РБК-Украина в России и на территории аннексированного Крыма по политическим мотивам преследуют 115 украинцев.