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В оккупированном Крыму и РФ по политическим мотивам преследуют 115 украинцев

Новости » Общество    30.05.2019 - 21:34
В оккупированном Крыму и РФ по политическим мотивам преследуют 115 украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о тех гражданах Украины, которые содержатся в СИЗО или в колониях

В России и на территории аннексированного Крыма по политическим мотивам преследуют 115 украинцев. Об этом сообщила правозащитница Мария Томак, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свободу.

"Из этих 115 граждан Украины - 63 являются крымскими татарами, 38 из 115 уже осуждены, остальные находятся на этапе досудебного следствия", - сообщила Томак, уточнив, что речь идет о тех гражданах Украины, которые содержатся в СИЗО или в колониях.

Напомним, в аннексированном Крыму российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", что предусматривает административный арест. Адвокат сообщил, что российские силовики везут Зудиеву в Симферополь. Публичных комментариев российских силовых ведомств по задержанию нет.

Добавим, 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

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