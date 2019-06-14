В оккупированном Крыму проходят обыски у крымских татар

Иллюстративное фото (facebook.com/anton.naumliuk)

Во время обысков задержали одного человека

Российские силовики провели обыск в доме крымских татарт в селе Красновка Симферопольского района, по итогам которого был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщила родственница задержанного, при обыске был изъят компьютер.

"Эмирхана увезли в Симферополь, в Центр по противодействию экстремизму управления МВД России по Крыму. При обыске изъяли компьютер. Вели себя вежливо. Мы спросили: на долго ли вы его увозите? Ответили, что на полтора часа", - рассказала родственница задержанного Земине.

Родственники задержанного отказались подписывать постановление о проведении обыска и другие процессуальные документы. По их просьбе, один из силовиков оставил контактные данные, но после проверки оказались номером постороннего человека.

Как сообщает общественная инициатива "Крымская солидарность", обыск проходил в доме Бекира и Эмине Муртазаевых. Во время обыска в доме находились они и их сын Эмирхан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на административной границе с оккупированным Крымом российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву.

Кроме того, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.