ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму снова проходят обыски у крымских татар

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 13:13
В Крыму снова проходят обыски у крымских татар
Иллюстративное фото (facebook.com/anton.naumliuk)

Обыски проходят в семье крымскотатарского предпринимателя

В оккупированном Крыму проходят очередные обыски у крымских татар. Об этом сообщил в Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

Адвокат сообщил, что обыски проходят в семье крымскотатарского предпринимателя и его родителей.

"В пгт Зуя (Белогорский район, - ред.) сегодня неспокойно. С раннего утра в доме местного предпринимателя, крымского татарина обыск", - написал Мамбетов.

Напомним, 14 июня российские силовики проводили обыск в доме крымских татарт в селе Красновка Симферопольского района, по итогам которых был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев.

До этого, на административной границе с оккупированным Крымом российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву.

Также обыски были и 10 июня в Крыму. Тогда в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Как писало РБК-Украина в России и на территории аннексированного Крыма по политическим мотивам преследуют 115 украинцев.

ГБР заблокировало тестирование сенсорной кнопки в Раде, - Парубий В РФ подтвердили выброс радиации после взрыва на полигоне
Новости Украины КрымКрымобыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь