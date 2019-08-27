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У Криму знову проходять обшуки у кримських татар

Новини » Надзвичайні події    27.08.2019 - 13:13
У Криму знову проходять обшуки у кримських татар
Ілюстративне фото (facebook.com/anton.naumliuk)

Обшуки проходять в сім'ї кримськотатарського підприємця

В окупованому Криму проходять чергові обшуки у кримських татар. Про це повідомив у Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

Адвокат повідомив, що обшуки проходять в сім'ї кримськотатарського підприємця і його батьків.

"У смт Зуя (Білогірський район, - ред.) сьогодні неспокійно. З раннього ранку в будинку місцевого підприємця, кримського татарина обшук", - написав Мамбетов.

Нагадаємо, 14 червня російські силовики проводили обшук в будинку кримських татарт в селі Красновка Сімферопольського району, за підсумками яких був затриманий і доставлений в Сімферополь Емірхан Муртазаєв.

До цього, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом російські силовики затримали кримськотатарську активістку, дочка фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву.

Також обшуки були і 10 червня у Криму. Тоді в результаті слідчих дій було затримано 8 осіб.

Як писало РБК-Україна в Росії і на території анексованого Криму за політичними мотивами переслідують 115 українців.

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