В Крыму снова прогремели взрывы: что известно

Во временно оккупированном Крыму утром 16 августа прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

По информации крымских СМИ, в Джанкойском районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

В то же время пропагандистские росСМИ сообщают, что в поселке Майское под Джанкоем горит трансформаторная подстанция.

Чубаров добавил, что горит хранилище боеприпасов, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района", - написал он.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на российском аэродроме в Новофедоровке.

В ВСУ заявляют, что РФ потеряла более 9 своих самолетов из-за взрывов в Крыму.

Минобороны Британии отмечает, что во время взрывов были уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H.

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