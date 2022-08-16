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У Криму знову прогриміли вибухи: що відомо

Фото: у Криму знову прогриміли вибухи (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонує сховище боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", - написав він.

Чубаров додав, що горить сховище боєприпасів, "звуки від вибухів далеко прокочуються по степу".

Місцеві Telegram-канали публікують відео з місця вибуху.

У той же час пропагандистські росЗМІ повідомляють, що в селищі Травневе під Джанкоєм горить трансформаторна підстанція.

За інформацією кримських ЗМІ, у Джанкойському районі відбулося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Травневе.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи на російському аеродромі в Новофедорівці.

У ЗСУ заявляють, що РФ втратила понад 9 своїх літаків через вибухи в Криму.

Міноборони Британії відзначати, що під час вибухів були знищені або серйозно пошкоджені щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільові літаки Су-30 FLANKER H.

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КримВибух