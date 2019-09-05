В Крыму приостановлены поиски пассажира затонувшего катера

Спасатели приостановили поиски одного пассажира прогулочного катера, который затонул в районе Судака на юге аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщают российские СМИ.

"В связи с темным временем суток поиски приостановлены. Результатов нет. Завтра с 7:00 по Москве поиски продолжатся от Судака по течению", - говорится в сообщении.

Напомним, в аннексированом Крыму у побережья Судака в Черном море затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек. Спасателям удалось спасти 12 пассажиров катера и одного члена экипажа, поиски еще одного человека продолжаются. Катер находился на расстоянии около 200 м от береговой линии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне произошел пожар, в результате которого корабль затонул. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

Кроме того, в Будапеште опрокинулся катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Большинство пассажиров судна составляли туристы из Южной Кореи. По последним данным, в результате инцидента погибли семеро туристов и один гражданин Венгрии. Еще семерых туристов доставили в больницу с переохлаждением.