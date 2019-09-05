В Крыму затонул прогулочный катер

Иллюстративное фото (lat.bb.lv)

На борту катера находилось 12 пассажиров и два члена экипажа

В аннексированом Крыму у побережья Судака в Черном море затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается. спасателям удалось спасти 12 пассажиров катера и одного члена экипажа, поиски еще одного человека продолжаются.

"На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, из них 13 человек были спасены. На данный момент ведутся поиски одного из пассажиров", - заявил министр по ЧС Крыма Сергея Шахова.

По словам министра, катер находился на расстоянии около 200 м от береговой линии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне произошел пожар, в результате которого корабль затонул. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

Кроме того, в Будапеште опрокинулся катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Большинство пассажиров судна составляли туристы из Южной Кореи. По последним данным, в результате инцидента погибли семеро туристов и один гражданин Венгрии. Еще семерых туристов доставили в больницу с переохлаждением.