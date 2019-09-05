У Криму припинені пошуки пасажири затонулого катера

Рятувальники припинили пошуки одного пасажира прогулянкового катера, який затонув в районі Судака на півдні анексованого Росією Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"У зв'язку з темним часом доби пошуки припинені. Результатів немає. Завтра з 7:00 по Москві пошуки триватимуть від Судака за течією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в аннексированом Криму біля узбережжя Судака в Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають. Катер знаходився на відстані близько 200 м від берегової лінії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні сталася пожежа, в результаті якого корабель затонув. За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна.

Крім того, в Будапешті перекинувся катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Більшість пасажирів судна становили туристи з Південної Кореї. За останніми даними, в результаті інциденту загинули семеро туристів і один громадянин Угорщини. Ще сімох туристів доставили до лікарні з переохолодженням.