ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Чорном море сгорело российское рыболовецкое судно

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 00:59
В Чорном море сгорело российское рыболовецкое судно
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Шесть человек экипажа доставлены на берег

В Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне произошел пожар, в результате которого корабль затонул. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - говорится в сообщении российского МЧС РФ.

Сообщается, что на борту судна находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в июне в российском Дагестане произошел взрыв на нефтяном танкере в порту во время откачки нефтепродуктов, в результате чего 3 человека погибли, семеро пострадали. Российские правоохранители квалифицировали инцидент как причинение смерти по неосторожности.

В России назвали основную причину пожаров в Сибири В России сгорел детский лагерь, есть погибшие
Новости Украины Черное морепожаррыбаки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь