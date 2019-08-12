В Чорном море сгорело российское рыболовецкое судно

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Шесть человек экипажа доставлены на берег

В Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне произошел пожар, в результате которого корабль затонул. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - говорится в сообщении российского МЧС РФ.

Сообщается, что на борту судна находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в июне в российском Дагестане произошел взрыв на нефтяном танкере в порту во время откачки нефтепродуктов, в результате чего 3 человека погибли, семеро пострадали. Российские правоохранители квалифицировали инцидент как причинение смерти по неосторожности.