В Крыму из-за пожара в школе эвакуировали почти 600 детей

Иллюстративное фото (facebook.com gorodz.info)

Никто не пострадал

В Черноморском в оккупированном Крыму эвакуировали детей из школы из-за угрозы пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Крым.Реалии".

Отмечается, что возгорание произошло в средней школе №3, спасатели обнаружили тление тряпок на площади три квадратных метра в подвальном помещении бассейна. Это привело к задымлению первого этажа.

Силами администрации образовательного учреждения была организована эвакуация учащихся и других служащих школы. Всего 574 человека. Последствия пожара были оперативно ликвидированы.

В службе утверждают, что жертв и пострадавших нет.

РБК-Украина писало, что сегодня в городе Килия Одесской области произошло возгорание в электрощитовой школы № 4. Возгорание локализовано. Пострадавших нет. Дети были эвакуированы.

Напомним, вчера 14 января в Харьковской области в городе Лозовая произошел пожар в пятиэтажном доме, во время которой было эвакуировано более 20 человек. Пожар возник в квартире на втором этаже. Спасателям позвонили жители дома, которые сообщали, что страдают от задымления.