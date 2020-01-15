ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму из-за пожара в школе эвакуировали почти 600 детей

Новости » Общество     15.01.2020 - 12:37
В Крыму из-за пожара в школе эвакуировали почти 600 детей
Иллюстративное фото (facebook.com gorodz.info)

Никто не пострадал

В Черноморском в оккупированном Крыму эвакуировали детей из школы из-за угрозы пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Крым.Реалии".

Отмечается, что возгорание произошло в средней школе №3, спасатели обнаружили тление тряпок на площади три квадратных метра в подвальном помещении бассейна. Это привело к задымлению первого этажа.

Силами администрации образовательного учреждения была организована эвакуация учащихся и других служащих школы. Всего 574 человека. Последствия пожара были оперативно ликвидированы.

В службе утверждают, что жертв и пострадавших нет.

РБК-Украина писало, что сегодня в городе Килия Одесской области произошло возгорание в электрощитовой школы № 4. Возгорание локализовано. Пострадавших нет. Дети были эвакуированы.

Напомним, вчера 14 января в Харьковской области в городе Лозовая произошел пожар в пятиэтажном доме, во время которой было эвакуировано более 20 человек. Пожар возник в квартире на втором этаже. Спасателям позвонили жители дома, которые сообщали, что страдают от задымления.

Названа причина пожара в Киевской области На Донбассе сгорела база военных парамедиков
Новости Украины Крымпожаршкола
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь