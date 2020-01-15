В Одесской области из-за пожара в школе эвакуировали детей

Иллюстративное фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Назначено служебное расследование

В городе Килия Одесской области произошло возгорание в электрощитовой школы № 4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу райсовета Килии Павла Бойченко в Facebook .

Он сообщил, что возгорание произошло около 11:00. Помещение электрощитовой находиться не в самой школе а в пристройке примыкающей к школе.

"Возгорание локализовано. Пострадавших нет. Дети были эвакуированы быстро и организовано", - написал Бойченко.

Он также отметил, что по факту происшествия будет проведено служебное расследование. Последствия будут устранены в максимально короткие сроки.

Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области из-за четырех резонансных пожаров в Одессе, в результате которых погибли 32 человека.

РБК-Украина писало, что в селе Манаев (Тернопольская область) произошел пожар в здании школы.