В Харьковской области горела многоэтажка, эвакуировали 22 человека

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Пострадал житель квартиры, в которой возникло возгорание

В Харьковской области в городе Лозовая произошел пожар в пятиэтажном доме, во время которого эвакуировали более 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар возник в квартире на втором этаже. Спасателям позвонили жители дома, которые сообщали, что страдают от задымления.

На время прибытия пожарных, со второго по пятый этажи наблюдалось значительное задымление. В ходе разведки возле горящей квартиры звеном газодымозащитной службы было обнаружено хозяина дома, 1972 года рождения, который нахватался дыма и уже не мог самостоятельно двигаться. Его немедленно вынесли на свежий воздух.

Вместе с тем, спасатели предприняли меры по дымоудаления и организовали эвакуацию других жильцов. Всего в их сопровождении опасную зону успешно покинули 22 человека, в том числе 5 детей.

Площадь пожара составила 24 кв.м. В жилой комнате горели домашние вещи, матрас и диван. Введя в очаг пожара 2 пожарные стволы, в 06:45 пожарные локализовали огонь и в 07:23 полностью ликвидировали его.

Причин возникновения возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на пожаре погибли двое детей и отец.

РБК-Украина писало, что в период с 30 декабря 2019 года по 13 января 2020 года в Украине в пожарах погибло 124 человека.