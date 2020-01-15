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В Криму через пожежу в школі евакуювали майже 600 дітей

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 12:37
В Криму через пожежу в школі евакуювали майже 600 дітей
Ілюстративне фото (facebook.com gorodz.info)

Ніхто не постраждав

У Чорноморському в окупованому Криму евакуювали дітей зі школи через загрозу пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Крим.Реалії".

Зазначається, що займання сталося в середній школі №3, рятувальники виявили тління ганчір'я на площі три квадратних метри в підвальному приміщенні басейну. Це призвело до задимлення першого поверху.

Силами адміністрації освітнього закладу була організована евакуація учнів та інших службовців школи. Всього 574 особи. Наслідки пожежі були оперативно ліквідовані.

У службі стверджують, що жертв і постраждалих немає.

РБК-Україна писало, що сьогодні в місті Кілія Одеської області сталося займання в електрощитовій школи № 4. Загоряння локалізовано. Постраждалих немає. Діти були евакуйовані.

Нагадаємо, вчора 14 січня у Харківській області в місті Лозова сталася пожежа в п’ятиповерховому будинку, під час якої було евакуйовано понад 20 людей. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі. Рятувальникам зателефонували жителі будинку, котрі повідомляли, що потерпають від задимлення.

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