Крым накрыло снегопадами. Оккупанты надеются на улучшение ситуации с водой
Оккупированный Крым накрыли обильные снегопады. Оккупационные власти рассчитывают, что благодаря осадкам пополнятся запасы воды в местных водохранилищах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как заявил так называемый "замгубернатора" оккупированного Севастополя Николай Жигулин, осадки помогут пополнить Чернореченское водохранилище.
"42 млн кубометров у нас в водохранилище есть, плюс снег, который выпал в горах. Это благоприятно повлияет на ситуацию с водоснабжением", - отметил он.
Также сообщается, что оккупационные власти надеются на то, что благодаря снегопадам улучшится ситуация с водой летом.
Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что исключает возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым. По ее словам, это незаконно.
Отметим, предыдущий министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников говорил, что Украина может подать воду на полуостров в случае гуманитарной угрозы украинцам.
А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вся ответственность в обеспечении жителей Крыма питьевой водой лежит на России. При этом Украина будет прилагать максимум усилий для того, чтобы РФ привлекли к международно-правовой ответственности за оккупацию полуострова.