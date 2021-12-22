Крым накрыло снегопадами. Оккупанты надеются на улучшение ситуации с водой

Оккупированный Крым накрыли обильные снегопады. Оккупационные власти рассчитывают, что благодаря осадкам пополнятся запасы воды в местных водохранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил так называемый "замгубернатора" оккупированного Севастополя Николай Жигулин, осадки помогут пополнить Чернореченское водохранилище. "42 млн кубометров у нас в водохранилище есть, плюс снег, который выпал в горах. Это благоприятно повлияет на ситуацию с водоснабжением", - отметил он. Также сообщается, что оккупационные власти надеются на то, что благодаря снегопадам улучшится ситуация с водой летом.