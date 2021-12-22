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Крим накрило снігопадами. Окупанти сподіваються на покращення ситуації з водою

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Крим, Середа 22 грудня 2021 16:55
Крим накрило снігопадами. Окупанти сподіваються на покращення ситуації з водою Фото: у Криму з'явилася вода завдяки снігопадам (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Окупований Крим накрили рясні снігопади. Окупаційна влада розраховує, що завдяки опадам поповняться запаси води в місцевих водосховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив так званий "замгубернатора" окупованого Севастополя Микола Жигулін, опади допоможуть поповнити Чорноріченське водосховище.

"42 млн кубометрів у нас у водосховищі є плюс сніг, який випав у горах. Це сприятливо вплине на ситуацію з водопостачанням", - зазначив він.

Також повідомляється, що окупаційна влада сподівається на те, що завдяки снігопадам покращиться ситуація з водою влітку.

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що виключає можливість відновлення подачі дніпровської води в Крим. За її словами, це незаконно.

Зазначимо, попередній міністр з питань реінтеграції тимчасово Олексій Резніков говорив, що Україна може подати воду на півострів у разі гуманітарної загрози українцям.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що вся відповідальність у забезпеченні жителів Криму питною водою лежить на Росії. При цьому Україна докладатиме максимум зусиль для того, щоб РФ притягнули до міжнародно-правової відповідальності за окупацію півострова.

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