Украина даст воду Крыму в случае гуманитарной угрозы украинцам, - Резников

Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающим на полуострове. В частности, питьевую воду Украина сможет передать через Красный Крест.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью BBC News Украина.

"Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - заявил он.

Напомним, в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце марта 2021 года 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым. В то же время 48% респондентов - не поддерживают.

Кроме того, представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

Добавим, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.