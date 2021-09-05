В Крыму отпустили задержанных крымских татар, протестовавших возле здания ФСБ

Задержанные возле здания ФСБ в оккупированному Симферополе 40 человек, среди которых женщины и журналисты, отпущены. Они пришли к управлению российской спецслужбы, чтобы узнать судьбу ранее арестованных соотечественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность" .

Правозащитники с интервалом около трех часов опубликовали на своей странице в Facebook сообщения об освобождении всех задержанных из отделов полиции №1 "Железнодорожного" и №3 "Центрального" управлений МВД РФ в Симферополе.

Напомним, массовые задержания около здания ФСБ в Симферополе произошли вечером 4 сентября. Российские силовики задержали около 40 человек, включая 38 крымских татар. Среди них были как мужчины, так и женщины, а также журналисты.

В частности, были задержаны два гражданских журналиста "Крымской солидарности", и они же корреспонденты интернет-издания "Грани.ру", Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. Впоследствии их увезли в разные отделы полиции.

Отметим, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, прошедших в домах крымских татар были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 крымских татар. Среди них Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

Как сообщало РБК-Украина, МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Действия оккупационных властей также осудил президент Владимир Зеленский.