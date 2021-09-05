У Криму відпустили затриманих кримських татар, які протестували біля будівлі ФСБ

Затримані біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі 40 осіб, серед яких жінки і журналісти, відпущені. Вони прийшли до управління російської спецслужби, щоб дізнатися долю раніше заарештованих співвітчизників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність" .

Правозахисники з інтервалом близько трьох годин опублікували на своїй сторінці в Facebook повідомлення про звільнення всіх затриманих з відділів поліції №1 "Залізничного" і №3 "Центрального" управлінь МВС РФ в Сімферополі.

Нагадаємо, масові затримання біля будівлі ФСБ в Сімферополі відбулися ввечері 4 вересня. Російські силовики затримали близько 40 осіб, включаючи 38 кримських татар. Серед них були як чоловіки, так і жінки, а також журналісти.

Зокрема, були затримані два цивільних журналісти "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти Інтернет-видання "Грані.ру", Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов. Згодом їх відвезли в різні відділи поліції.

Зазначимо, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків в окупованому Криму, що пройшли в будинках кримських татар були затримані і відвезені в невідомому напрямку 5 кримських татар. Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеїнов.

Як повідомляло РБК-Україна, МЗС України висловило протест проти затримань у Криму. Дії окупаційної влади також засудив президент Володимир Зеленський.