ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек

Новина українською →
Крым, Суббота 04 сентября 2021 19:32
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек Фото: возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Наталья Скороход

Возле здания ФСБ в Симферополе задержали 40 человек, среди которых женщины и журналисты. Все ти люди пришли узнать о судьбе ранее задержанных соотечественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Крымская солидарность".

Массовые задержания произошли по улице Франко в Симферополе. Сейчас это здание занято силовиками ФСБ России.

"Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины", - говорится в сообщении.

Также задержали журналистов.

"Так же были задержаны 2 гражданских журналиста "Крымской солидарности", и они же корреспонденты интернет-издания "Грани.ру", Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов", - говорится в сообщении.

Сообщество начало публиковать имена задержанных крымских татар. Сейчас в этом списке больше 20 человек.

Как известно, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков, прошедших в домах крымских татар были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 крымских татар. Среди них Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

"Родственники и адвокаты предпринимают различные попытки в поисках пропавших, но до настоящего времени местоположение ни одного из задержанных не известно", - уточнили правозвщитники.

Напомним, что МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар задержали и увезли в неизвестном направлении после обысков.

Также сообщалось, что Зеленский осудил задержания и обыски в Крыму. Он считает, что таким образом Россия отреагировала на Крымскую платформу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым
NEWS
Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели