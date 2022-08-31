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В Крыму оккупанты запретили пиротехнику и использование дронов

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Среда 31 августа 2022 18:11
В Крыму оккупанты запретили пиротехнику и использование дронов Фото: в Крыму оккупанты запретили пиротехнику и использование дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты запретили гражданским во временно оккупированном Крыму использовать пиротехнические средства и беспилотники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

"Прошу крымчан на время проведения "специальной военной операции" воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым", внесены соответствующие изменения", - пишет Аксенов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Между тем за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы в результате работы систем ПВО.

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