Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - подчеркнул президент.