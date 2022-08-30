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Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой

Новина українською →
Киев, Вторник 30 августа 2022 22:22
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - подчеркнул президент.

Напомним, в Крыму последние несколько недель участились взрывы в результате работы систем ПВО. Оккупационные власти периодически заявляли о "сбитых беспилотниках".

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Владимир Зеленский Крым
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Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
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