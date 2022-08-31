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В Криму окупанти заборонили піротехніку й використання дронів

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Середа 31 серпня 2022 18:11
В Криму окупанти заборонили піротехніку й використання дронів Фото: в Криму окупанти заборонили піротехніку й використання дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти заборонили цивільним у тимчасово окупованому Криму застосовувати піротехнічні засоби й безпілотники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова.

"Прошу кримчан на час проведення "спеціальної військової операції" утриматися від використання піротехніки та безпілотників. До указу "Про загрозу надзвичайній ситуації, що виникла на території Республіки Крим", внесено відповідні зміни", - пише Аксьонов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові і передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

Тим часом за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи в результаті роботи систем ППО.

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