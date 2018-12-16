В Крыму могут начаться репрессии из-за томоса, - архиепископ Климент

Фото: архиепископ Климент (Кущ) (risu.org.ua)

Климент допускает, что после томоса "никто не сможет сдержать власти Крыма"

После получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины в оккупированном Крыму могут начаться репрессии против представителей новой церкви. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на заявление архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) прежней УПЦ Киевского патриархата "Крым. Реалии".

По его словам, "глава правительства Крыма" Сергей Аксенов заявил на одной из встреч, что митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) от УПЦ Московского патриархата "просил не трогать" представителей Киевского патриархата, чтобы это не отразилось на храмах МП на материковой Украине.

"После получения томоса ничто и никто не может сдерживать ("власти Крыма", - ред.), кроме Бога. Да, действительно, могут быть более жесткие действия по отношению к церкви Киевского патриархата после принятия томоса", - заявил Климент.

Напомним, вчера по итогам Объединительного собора украинских церквей была создана автокефальная Православная церковь Украины.

Также накануне стало известно, что Киевский патриархат и УАПЦ приняли решение о самороспуске перед Собором.