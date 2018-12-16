У Криму можуть початися репресії через томос, - архієпископ Климент

Фото: архієпископ Климент (Кущ) (risu.org.ua)

Климент допускає, що після томосу "ніхто не зможе стримати владу Криму"

Після отримання томосу про автокефалію Православної церкви України в окупованому Криму можуть початися репресії проти представників нової церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща) колишньої УПЦ Київського патріархату "Крим. Реалії".

За його словами, "глава уряду Криму" Сергій Аксьонов заявив на одній із зустрічей, що митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар (Швець) від УПЦ Московського патріархату "просив не чіпати" представників Київського патріархату, щоб це не відбилося на храмах МП на материковій Україні.

"Після отримання томосу ніщо і ніхто не може стримувати ("владу Криму", - ред.), крім Бога. Так, дійсно, можуть бути більш жорсткі дії по відношенню до церкви Київського патріархату після прийняття томосу", - заявив Климент.

Нагадаємо, вчора за підсумками Об'єднавчого собору українських церков була створена автокефальна Православна церква України.

Також напередодні стало відомо, що Київський патріархат і УАПЦ прийняли рішення про саморозпуск перед Собором.