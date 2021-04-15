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В Крыму еще больше урезают подачи воды. Алушта будет получать по 5 часов в день

Автор: РБК-Украина

Оккупационные власти еще больше урезают водоснабжение в Крыму. В частности, Алушта на время курортного сезона будет получать ее по пять часов в день.

Об этом заявила так называемый "глава администрации" Алушты Галина Огнева, передают крымские сепаратистские СМИ.

По ее словам, жесткий график вводят для обеспечения города водой в курортный сезон. При этом санатории будут с водой постоянно. Новые ограничения начнут действовать со следующей недели.

"Все объекты сферы размещения находятся внизу, а система водоснабжение города расположена так, что все потоки воды идут как раз в нижнюю часть. У нас на сегодняшний день санатории не испытают проблем с водой", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная администрация в Крыму намерена предъявить иск трем гражданам Украины из-за нехватки воды. В частности, на народного депутата Мустафу Джемилева, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и депутате Верховной рады 7 созыва Андрея Сенченко.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, в каком случае будет рассмотрен вопрос поставки воды в Крым.

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