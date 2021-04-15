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У Криму ще більше урізують подачі води. Алушта отримуватиме по 5 годин на день

Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада ще більше урізує водопостачання в Криму. Зокрема, Алушта на час курортного сезону буде отримувати її по п'ять годин на день.

Про це заявила так званий "глава адміністрації" Алушти Галина Огнєва, передають кримські сепаратистські ЗМІ.

За її словами, жорсткий графік вводять для забезпечення міста водою в курортний сезон. При цьому санаторії будуть з водою постійно. Нові обмеження почнуть діяти з наступного тижня.

"Всі об'єкти сфери розміщення знаходяться внизу, а система водопостачання міста розташована так, що всі потоки води йдуть якраз в нижню частину. У нас на сьогоднішній день санаторії не зазнають проблем з водою", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація в Криму має намір пред'явити позов трьом громадянам України через нестачу води. Зокрема, на народного депутата україни Мустафу Джемілєва, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і депутата Верховної ради 7 скликання Андрія Сенченка.

У той же час глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, в якому випадку буде розглянуто питання постачання води в Крим.

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