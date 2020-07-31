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В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли 8 человек

Крым, Пятница 31 июля 2020 08:20
В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли 8 человек
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Причины ДТП сейчас выясняются

В оккупированном Крыму маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем в результате чего погибли 8 человек. Еще 7 пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, авария произошла около 6:40 рядом с городом Белогорск на трассе Таврида, когда водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Также известно, что в микроавтобусе находилось двое детей , но они не пострадали.

Причины ДТП сейчас выясняются. Также пока не известно гражданами какой страны являются погибшие или пострадавшие.

Напомним, в Днепропетровской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 пассажиров; водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Запорожье автобус въехал в электроопору, в результате аварии пострадали 6 пассажиров.

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