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В Николаеве в аварии пострадали 9 пассажиров маршрутки

Николаев, Четверг 30 июля 2020 21:03
В Николаеве в аварии пострадали 9 пассажиров маршрутки
Фото: ДТП в Николаеве (mk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всех пострадавших госпитализировали

В Николаеве сегодня, 30 июля, на Центральном проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. "Рута" съехала с дороги и столкнулась с деревом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаева.

В результате аварии пострадали 9 пассажиров маршрутки, их госпитализировали с телесными повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время причины автомобильного происшествия устанавливаются, но по предварительной версии, водитель "Руты" не справился с управлением. Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Днепропетровской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 пассажиров; водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

Кроме того, в Запорожье автобус въехал в электроопору; в результате аварии пострадали 6 пассажиров.

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