В Запорожье автобус въехал в электроопору, пострадали пассажиры

Фото: авария с автобусом в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Пострадали 6 пассажиров автобуса

В Запорожье вечером 17 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием муниципального автобуса. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров транспортного средства.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Как установили правоохранители, водитель автобуса, двигаясь по бульвару Шевченко, выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с электроопорой.

В результате столкновения пострадали четыре женщины, один мужчина и несовершеннолетняя девушка, которую госпитализировали. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, сегодня авария произошла на трассе Одесса-Рени; жертвами ДТП стали 6 человек, еще трое пострадали.

Также РБК-Украина писало о еще одном смертельном ДТП под Одессой, которое произошло сегодня, 18 июля.