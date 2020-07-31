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У Криму в ДТП з мікроавтобусом загинули 8 людей

Крим, П'ятниця 31 липня 2020 08:20
У Криму в ДТП з мікроавтобусом загинули 8 людей
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Причини ДТП наразі з’ясовуються

В окупованому Криму маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажним автомобілем внаслідок чого загинули 8 людей. Ще 7 постраждалих доставили в лікарню.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, аварія сталась близько 6:40 поруч з містом Білогірськ на трасі Таврида, коли водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter зіштовхнувся з вантажівкою "КамАЗ". Також відомо що в мікроавтобусі перебувало двоє дітей , але вони не постраждали.

Причини ДТП наразі з’ясовуються. Також поки не відомо громадянами якої країни є загиблі чи постраждалі.

Нагадаємо, напередодні у Миколаєві на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки; постраждали 9 пасажирів.

Крім того, у Дніпропетровській області перевернувся автобус, в результаті чого постраждали 15 пасажирів; водій транспортного засобу втік з місця ДТП.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Запоріжжі автобус в'їхав в електроопору; в результаті аварії постраждали 6 пасажирів.

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