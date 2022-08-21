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У Криму четвертий день поспіль спрацьовує ППО: що відомо

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Севастополь, Неділя 21 серпня 2022 21:57
У Криму четвертий день поспіль спрацьовує ППО: що відомо Ілюстративне фото: у Криму четвертий день поспіль спрацьовує ППО (t me crimeainform.jpg)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Увечері в неділю, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Криму Михайла Развожаєва.

"Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбеку з боку Євпаторії", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Севастополі були чутні вибухи, окупанти повідомили про роботу ППО.

Крім цього, жінка хвалилася "захистом" півострова і розкрила місце розташування російських систем ППО.

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