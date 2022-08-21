У Криму четвертий день поспіль спрацьовує ППО: що відомо

Ілюстративне фото: у Криму четвертий день поспіль спрацьовує ППО (t me crimeainform.jpg)

Увечері в неділю, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Криму Михайла Развожаєва.