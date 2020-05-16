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В Крыму через два дня отменят режим самоизоляции

Новости » Коронавирус     16.05.2020 - 12:25
В Крыму через два дня отменят режим самоизоляции
Иллюстративное фото (из открытых источников)

При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома

В аннексированном Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом останется ряд рекомендаций по ограничению поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, на портале российского "правительства Крыма" размещен указ подконтрольного Кремлю "главы Крыма" Сергея Аксенова, согласно которому с 18 мая перестает действовать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавирус.

Согласно документу, требование оставаться дома заменили на формулировку "не покидать место проживания без необходимости". Также рекомендуется ограничить поездки, в том числе с целью туризма.

При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома. Также запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

Режим самоизоляции останется для людей, которые прибывают на территорию аннексированного полуострова из других стран. Также сохраняется масочный режим.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 мая призывников из аннексированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС России.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области сейчас на обсервации находятся 20 прибывших из Крыма.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новости Украины КрымКоронавирус
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