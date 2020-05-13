В Херсонской области сейчас на обсервации 20 прибывших из Крыма

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тесты на коронавирус у всех прибывших негативные

По состоянию на 13 мая в Херсонской области находятся на обсервации 20 человек, которые прибыли с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области Вадима Чабана, всем лицам на обсервации проводят ПЦР-тестирование на коронавирус. Пока ни один тест на коронавирус не оказался положительным.

"По состоянию на 14 часов сегодня в учреждениях обсервации находятся 20 человек: 14 человек в Каланчакском районе и 6 в Новотроицком районе. ПЦР-тестирование осуществляется лицам, которые находятся на обсервации, по их желанию на 4-5-е сутки пребывания в обсерваторе. После этого, в зависимости от результатов, они самостоятельно принимают решения и, подключившись к приложению "Дій вдома", могут отправляться по месту постоянного пребывания", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму зафиксировали еще 2 смерти больных коронавирусом пациентов. От осложнений болезни умерли 2 женщины - одна в Симферополе, а другая в Саках. По состоянию на 12 мая в оккупированном Крыму было зафиксировано 338 случаев инфицирования коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму продлили до лета введенный из-за коронавируса режим самоизоляции. Ограничения будут действовать до 31 мая. При этом оккупанты ввели обязательный масочный режим на полуострове.