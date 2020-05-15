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С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС России

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 14:33
С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС России
Иллюстративное фото (atr ua)

20 мая ожидается первая плановая отправка призывников в вооруженные силы России

С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять в вооруженные силы Российской Федерации. В МинВОТ отметили, что призыв населения оккупированной территории в армию является нарушением международного гуманитарного права и является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что 14 мая в Севастополе состоялось заседание призывной комиссии, во время которой было отмечено, что 20 мая ожидается первая плановая отправка призывников в вооруженные силы России. При этом отмечается, что призывная кампания продлится до 15 июля.

Вместе с тем, в Министерстве сообщили, что в целом интенсивность военных учений подразделений российского оккупационного контингента на прошлой неделе несколько снизилась вследствие подготовки к мероприятиям в контексте празднования 9 мая. В то же время плановые мероприятия не прекратились.

Напомним, в январе ООН выступала с заявлением о том, что Россия продолжает призыв крымчан в свою армию, нарушая международное право. Отметим, с начала оккупации Крыма в рядах Вооруженных сил России прошли службу более 20 тысяч жителей полуострова.

При этом отмечалось, что призывников из Крыма направляют преимущественно на службу в Воздушно-космические и сухопутные войска, а также в Военно-морской флот.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымМинВОТ
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