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У Криму через два дні скасують режим самоізоляції

Новини » Коронавірус     16.05.2020 - 12:25
У Криму через два дні скасують режим самоізоляції
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

При цьому кримчани старше 65, як і раніше, будуть змушені залишатися вдома

В анексованому Криму з 18 травня скасують режим самоізоляції, введений через пандемію коронавірусу. При цьому залишиться ряд рекомендацій щодо обмеження поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, на порталі російського "уряду Криму" розміщений указ підконтрольного Кремлю "глави Криму" Сергія Аксьонова, згідно з яким з 18 травня перестає діяти режим самоізоляції, введений через пандемію коронавірусу.

Згідно з документом, вимогу залишатися вдома замінили на формулювання "не залишати місце проживання без необхідності". Також рекомендується обмежити поїздки, у тому числі з метою туризму.

При цьому кримчани старше 65, як і раніше, будуть змушені залишатися вдома. Також заборонено перебування неповнолітніх без супроводу батьків у громадських місцях.

Режим самоізоляції залишиться для людей, які прибувають на територію анексованого півострова з інших країн. Також зберігається масковий режим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 травня призовників з анексованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС Росії.

Також РБК-Україна писало, що в Херсонській області зараз на обсервації знаходяться 20 прибулих з Криму.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новини України КримКоронавірус
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