В Крыму близко к высыханию пресноводное озеро Бугаз

В Крыму близко к высыханию большое пресноводное озеро Бугаз. Это стало следствием чрезмерного потребления подземных вод.

По его словам, из-за понижения уровня грунтовых вод иссякли источники, из которых поступала вода в озеро. И подчеркнул, что такая ситуация сейчас наблюдается на многих водоемах на оккупированном полуострове.

"Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", - сказал Джеппаров.