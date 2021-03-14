У Криму близько до висихання прісноводне озеро Бугаз

За його словами, через зниження рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, з яких надходила вода в озеро. І підкреслив, що така ситуація зараз спостерігається на багатьох водоймах на окупованому півострові.

"Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, але і на багатьох інших водоймах Криму", - сказав Джеппаров.