Количество украинских пленных в России растет, - омбудсмен
Количество украинских пленных растет. На сегодня в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находятся 268 украинцев, а еще 114 - на территории Российской Федерации.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
По ее словам, на временно оккупированных территориях продолжаются преследования граждан Украины с проукраинскими взглядами.
"На сегодня в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находятся 268 наших сограждан, а 114 граждан Украины пока незаконно удерживаются в местах несвободы на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму", - написала она.
При этом омбудсмен добавила, что большинство из пленных, которые удерживаются в России, а именно 78 - имеют крымскотатарский национальность.
Напомним, ранее Денисова сообщала, что на территории России в местах несвободы находятся 109 украинцев, в том числе в оккупированном Крыму.
Кроме того, омбудсмен Денисова назвала количество украинцев, которых незаконно удерживают на территории ОРДЛО. Большинство задержанных - гражданские лица.
Добавим, в конце декабря из российского плена в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков. Россия депортировала украинца после окончания срока его тюремного заключения.