ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Крыму задержали двух украинцев. Возлагали цветы к памятнику Шевченко

Новина українською → Крым, Пятница 12 марта 2021 21:55
В Крыму задержали двух украинцев. Возлагали цветы к памятнику Шевченко Фото: ФСБ РФ (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму задержала двух украинцев. Это произошло после того, как они 9 марта приняли участие в возложении цветов к памятнику Тараса Шевченко в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

Российские силовики задержали жительницу Алушты Елизавету Павленко и уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко. Их задержали 10 марта на Ангарском перевале.

Павленко отвезли домой, где в течение 8 часов проводили обыск, после чего изъяли технику и личные вещи. По состоянию на утро 12 марта она находилась дома.

Есипенко же российские силовики вывезли в неизвестном направлении, а сегодня стало известно, что он находится в изоляторе временного содержания Симферополя. По словам жены Есипенко, россияне инкриминировали ему якобы незаконное изготовление оружия.

Санкция статьи, по которой подозревают Есипенко, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Его арестовали до 11 мая.

Напомним, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, количество украинских пленных на Донбассе, в Крыму и России продолжает расти. Она опубликовала последнюю информацию о количестве таких человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ФСБ Крым украинцы Задержание
NEWS
Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации