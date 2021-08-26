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Крымская платформа стала поражением для России, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы стал поражением для России. Но работа продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

По его словам, вопрос Крыма наконец-то сдвинулись с места.

"Запуск Крымской платформы стал поражением для России", - заявил Кулеба.

Отметим, на прошлой неделе состоялся саммит Крымская платформа, в котором приняли участие представители более 40 стран. Главной темой стала деоккупация полуострова.

Напомним, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.

После этого Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе.

Отметим, у Путина назвали Крымскую платформу недружественной по отношению к России.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаКрымская платформа