Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе: заявление

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе. В крымской декларации всегда будет строка для представителя России.

По его словам, хоть Россия и не участвовала в саммите, но была очень активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник.

"И если эта площадка так интересует ее, то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. В декларации всегда будет строка для представителя РФ. Эта подпись будет последней на последнем саммите в Ялте", - заявил Зеленский.