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У Путина назвали Крымскую платформу недружественной по отношению к России

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Москва, Понедельник 23 августа 2021 13:26
У Путина назвали Крымскую платформу недружественной по отношению к России Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России резко отреагировали на проведение саммита Крымская платформа в Киеве. Назвали его недружественным по отношению к РФ.

Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Кремль оценивает саммит как недружественный по отношению к России, сказал Песков.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении "российского региона", в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал пресс-секретарь Путина.

Сегодня в Киеве стартовал саммит Крымская платформа. К участию в мероприятии присоединились представители более 40 стран, открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский.

РБК-Украина собрало все заявления представителей стран на саммите.

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Владимир Путин Крымская платформа
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Крымская платформа. Основные заявления участников (обновляется)
Крымская платформа. Основные заявления участников (обновляется)
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