Кримська платформа стала поразкою для Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запуск Кримської платформи став поразкою для Росії. Але робота продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова міністра на брифінгу .

Зазначимо, минулого тижня відбувся саміт Кримська платформа, в якому взяли участь представники більше 40 країн. Головною темою стала деокупація півострову.

"Запуск Кримської платформи став поразкою для Росії", - заявив Кулеба.

За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.

Нагадаємо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.

Після того Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи.

Зазначимо, у Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії.