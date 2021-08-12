Крымская платформа: оккупанты пригрозили участникам "болезненными последствиями"

Так называемый вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников "рядом болезненных последствий". Саммит должен пройти 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" .

По мнению Мурадова, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.

"Крымская платформа" - это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность РФ", - заявил он.