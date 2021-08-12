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Кримська платформа: окупанти пригрозили учасникам "болючими наслідками"

Автор: Артур Родивилов

Так званий віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при Президентові Росії Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників "рядом хворобливих наслідків". Саміт повинен пройти 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА "Новости".

На думку Мурадова, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи і заборона на в'їзд на територію Росії.

"Кримська платформа" - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, так як вони мають намір поставити під питання територіальну цілісність РФ", - заявив він.

Зазначимо, станом на 11 серпня, участь у саміті підтвердили 38 країн.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю голів делегацій.

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Кримська платформа