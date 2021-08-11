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Крымская платформа: количество участников саммита выросло до 38

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Украина, Среда 11 августа 2021 14:12
Крымская платформа: количество участников саммита выросло до 38 Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня еще одна страна подтвердила свое участие в учредительном саммите Крымской платформы. Таким образом количество стран-участниц увеличилось до 38.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Количество участников учредительного саммита Крымской платформы только что выросло до 38. Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки Крымской платформы и количества ее учредителей", - написал он.

Напомним, недавно глава МИД объяснил формат Крымской платформы.

Добавим, что министр назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Крымская платформа
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