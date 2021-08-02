Крымская платформа: Кулеба назвал четыре тематические панели
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы. Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на форуме "Украина 30".
"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоится 4 тематические панели", - сообщил Кулеба.
Речь идет о таких тематических панелях:
- о непризнании попытки аннексии Крыма,
- о милитаризации Азово-Черноморского региона,
- о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
- о восстановлении прав крымскотатарского народа.
По его словам, декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.