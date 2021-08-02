ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Крымская платформа: Кулеба назвал четыре тематические панели

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 августа 2021 12:09
Крымская платформа: Кулеба назвал четыре тематические панели Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы. Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на форуме "Украина 30".

"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоится 4 тематические панели", - сообщил Кулеба.

Речь идет о таких тематических панелях:

  • о непризнании попытки аннексии Крыма,
  • о милитаризации Азово-Черноморского региона,
  • о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
  • о восстановлении прав крымскотатарского народа.

По его словам, декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым саммит Дмитрий Кулеба
NEWS
Украина на этой неделе ужесточит правила въезда: кто сможет избежать самоизоляции
Украина на этой неделе ужесточит правила въезда: кто сможет избежать самоизоляции
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"